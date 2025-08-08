Владимир Зеленский, скриншот видео

В Україні та на Заході усвідомлюють, що зараз можна досягти щонайменше перемир’я із росією.

Про це сьогодні, 8 серпня, у своєму вечірньому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що радники з нацбезпеки України та країн НАТО провели переговори вчора, 7 серпня, і продовжують роботу сьогодні. Крім того, з колегами в Європі працює міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Також, за словами Зеленського, Україна перебуває в постійній комунікації з американською стороною. Переговори з Вашингтоном теж ведуть і партнери України.

Усіх об'єднує усвідомлення, що є можливість досягти як мінімум припинення вогню і все залежить від правильного тиску на росію, — наголосив Зеленський. — Саме там має бути ухвалене рішення, що цю війну, яку вони розпочали, вони мають і закінчити.

Він зауважив, що рф не рахується з втратами і блокує про це всю інформацію.