Сколько дронов и авиабомб применили рашисты за неделю, рассказал Зеленский (ВИДЕО)https://racurs.ua/n208396-skolko-dronov-i-aviabomb-primenili-rashisty-za-nedelu-rasskazal-zelenskiy-video.htmlРакурс
Російські загарбники за минулий тиждень застосували проти України понад тисячу авіабомб і майже 1,4 тис. ударних дронів. Також рашисти продовжували завдавати ракетних ударів.
Про це сьогодні, у понеділок 11 серпня, на своїх сторінках у соцмережах повідомив президент України Володимир Зеленський.
Зеленський наголосив, що росія затягує війну і не здійснює жодних спроб зупинити вбивства.
Тільки за одну минулу добу на фронті було 137 бойових зіткнень, і саме так кожного дня, — зазначив він.
За словами Зеленського, російська армія не зменшує тиску і не рахує своїх втрат.
Лише в зоні відповідальності однієї нашої 32-ї окремої механізованої бригади на Донеччині, на Покровському напрямку, за тиждень, з 4 по 10 серпня, знищено 209 окупантів. І це результат тільки однієї нашої бригади, — наголосив він.