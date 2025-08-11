Новости
Последствия российских авиаударов по Украине, скриншот видео

Сколько дронов и авиабомб применили рашисты за неделю, рассказал Зеленский (ВИДЕО)

11 авг 2025, 13:52
Російські загарбники за минулий тиждень застосували проти України понад тисячу авіабомб і майже 1,4 тис. ударних дронів. Також рашисти продовжували завдавати ракетних ударів.

Про це сьогодні, у понеділок 11 серпня, на своїх сторінках у соцмережах повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський наголосив, що росія затягує війну і не здійснює жодних спроб зупинити вбивства.

Тільки за одну минулу добу на фронті було 137 бойових зіткнень, і саме так кожного дня, — зазначив він.

За словами Зеленського, російська армія не зменшує тиску і не рахує своїх втрат.

Лише в зоні відповідальності однієї нашої 32-ї окремої механізованої бригади на Донеччині, на Покровському напрямку, за тиждень, з 4 по 10 серпня, знищено 209 окупантів. І це результат тільки однієї нашої бригади, — наголосив він.

Источник: Ракурс


