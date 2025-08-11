Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російських авіаударів по Україні, скріншот відео

Скільки дронів та авіабомб застосували рашисти за тиждень, розповів Зеленський (ВІДЕО)

11 сер 2025, 13:52
999

Російські загарбники за минулий тиждень застосували проти України понад тисячу авіабомб і майже 1,4 тис. ударних дронів. Також рашисти продовжували завдавати ракетних ударів.

Про це сьогодні, у понеділок 11 серпня, на своїх сторінках у соцмережах повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський наголосив, що росія затягує війну і не здійснює жодних спроб зупинити вбивства.

Тільки за одну минулу добу на фронті було 137 бойових зіткнень, і саме так кожного дня, — зазначив він.

За словами Зеленського, російська армія не зменшує тиску і не рахує своїх втрат.

Лише в зоні відповідальності однієї нашої 32-ї окремої механізованої бригади на Донеччині, на Покровському напрямку, за тиждень, з 4 по 10 серпня, знищено 209 окупантів. І це результат тільки однієї нашої бригади, — наголосив він.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів