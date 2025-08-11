Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

https://racurs.ua/ua/n208388-71-bezpilotnyk-atakuvav-ukrayinu-v-nich-na-11-serpnya-infografika.html

Ракурс

Рашисти в ніч на сьогодні, 11 серпня (із 20.30 10 серпня), атакували Україну загалом 71 ударним БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Запуски здійснювалися із напрямків російських Шаталово, Курська, Міллерово ив Приморсько-Ахтарська. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.00: