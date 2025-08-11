Новини
Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

71 безпілотник атакував Україну в ніч на 11 серпня (ІНФОГРАФІКА)

11 сер 2025, 08:53
Рашисти в ніч на сьогодні, 11 серпня (із 20.30 10 серпня), атакували Україну загалом 71 ударним БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Запуски здійснювалися із напрямків російських Шаталово, Курська, Міллерово ив Приморсько-Ахтарська. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 59 ворожих БПЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни;
  • зафіксовано влучання 12 БПЛА на шести локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Джерело: Ракурс


