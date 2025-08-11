Читайте также
Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы
Рашисти в ніч на сьогодні, 11 серпня (із 20.30 10 серпня), атакували Україну загалом 71 ударним БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Запуски здійснювалися із напрямків російських Шаталово, Курська, Міллерово ив Приморсько-Ахтарська. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
За попередніми даними, станом на 08.00:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 59 ворожих БПЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни;
- зафіксовано влучання 12 БПЛА на шести локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.