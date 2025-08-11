Оккупанты повредили внешний кризисный центр оккупированной ЗАЭС. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n208402-armiya-rf-povredila-vneshniy-krizisnyy-centr-okkupirovannoy-zaes.html

Ракурс

Російська армія пошкодила зовнішній кризовий центр Запорізької АЕС.

Будівля цього офісу, яка розташована у Запоріжжі та є невід'ємною частиною системи безпеки атомної станції, була частково зруйнована внаслідок обстрілу, який відбувся 10 серпня. На щастя, ніхто з працівників не постраждав. Про це Міненерго повідомило у Telegram.

Зазначається, що фахівці цього центру ведуть безперервний моніторинг радіаційної обстановки в зоні спостереження на підконтрольній Україні території. У міністерстві вкотре наголосили на важливості повної демілітаризації ЗАЕС та її поверненні під повний контроль «Енергоатому».

Росіяни вкотре доводять, що їхні дії створюють реальну загрозу ядерній безпеці не лише України, а й усього європейського континент, — наголосила міністр енергетики України Світлана Гринчук.

Нагадаємо, 12 липня на окупованій на Запорізькій атомній електростанції сталася стрілянина. А на наступний день під час обходу території експерти МАГАТЕ побачили численні гільзи малого калібру, розкидані на землі поблизу реакторів № 5 і № 6.