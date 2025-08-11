Rheinmetall значительно расширит мощности своего будущего завода в Украине. Фото: Генштаб

Німецький оборонний концерн Rheinmetall хоче збільшити потужності свого майбутнього заводу в Україні.

Зброярі планували, що підприємство виготовлятиме 150 тис. артилерійських снарядів калібру 155-мм. Однак завод зможе виготовляти вдвічі більше боєприпасів — 300 тис. артснарядів щороку. На такі потужності можна буде перейти упродовж перших двох років. Про це заявив гендиректор компанії Армін Паппергер, передає портал German Aid to Ukraine.

Він додав, що таке виробництво має допомогти Україні зменшити залежність від імпорту боєприпасів та забезпечить Сил оборони необхідним озброєнням.

Також очільник Rheinmetall поскаржився на бюрократію в Україні, яка гальмує втілення проекту в життя. І наголосив, що будівництво нових заводів у Німеччині та Україні почалося практично одночасно. Однак німецький завод вже практично готовий, а підприємство в Україні досі будується.

Нагадаємо, німецький концерн Rheinmetall в липні 2024 року офіційно отримав від українського уряду замовлення на будівництво в Україні заводу боєприпасів. А в листопаді минулого року повідомлялося, що Rheinmetall незабаром добудує свій другий завод в Україні.

Джерело: German Aid to Ukraine