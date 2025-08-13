Немцы разрабатывают в Украине беспилотник Sparta. Фото: «Милитарный»

Безпілотник Sparta розробляють в Україні спеціалісти німецької компанії Quantum Systems.

Цей дрон-носій може транспортувати інші дрони, які можуть запускатися у повітрі. Такий підхід дозволяє суттєво збільшити дальність польоту FPV-дронів. «Спарта» може виконувати функції носія або розвідувальної платформи. Про це пише видання Hartpunkt, передає «Мілітарний».

За дизайном безпілотник нагадує звичайний планер. Він може злітати за допомогою катапульти, а посадка здійснюється через приземлення.

«Спарта» може перебувати у повітрі до восьми годин й летіти на відстань до 200 км. Максимальна злітна маса системи разом із корисним навантаженням становить 23 кг.

Серійне виробництво цього БпЛА, яке заплановане на кінець 2025 року, планують розгорнути в Україні.

Нагадаємо, інженери Третьої окремої штурмової бригади разом з компанією Omnitech розробили БпЛА «Павук Допхіна», який може автономно орієнтуватися на місцевості за допомогою алгоритмів штучного інтелекту. Основна задача цього дрона — це підтримувати надійний зв’язок для ударних безпілотників у глибокому ворожому тилу.

