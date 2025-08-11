Владимир Зеленский заявил, что россия готовится к новым наступлениям в Украине. Фото: ОП

Російський диктатор володимир путін не готується до припинення бойових дій в Україні.

У понеділок, 11 серпня, українська розвідка доповіла, що немає жодної ознаки, що росіяни отримали сигнали готуватись до післявоєнної ситуації. Окупанти переміщують свої війська та сили, щоб розпочати нові наступальні операції. Про це президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні.

Сьогодні була доповідь розвідки про те, на що розраховує Путін і до чого реально готується. Зокрема це й приготування воєнні. Він точно не готується до припинення вогню та війни. Путін налаштований тільки на те, щоб подати зустріч з Америкою як свою особисту перемогу і далі продовжувати діяти так, як і раніше, тиснути на Україну так, як і раніше, — зазначив він.

Глава держави розповів, що Київ продовжує інформувати партнерів про реальну ситуацію на полі бою та плани загарбників.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та російський диктатор володимир путін домовилися зустрітися 15 серпня на Алясці. Американський лідер припустив, що угода про мир між Україною та росією передбачатиме певний обмін територіями.

Натомість Зеленський виступив із заявою, що Україна нікому не даруватиме своїх земель.