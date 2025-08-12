Президент Владимир Зеленский. Фото: ОП

Україна, ймовірно, готова передати російській федерації окуповані території.

Український президент Володимир Зеленський у розмові з європейськими лідерами визнав, що Україні, ймовірно, доведеться поступитися контролем над уже окупованими територіями. Разом з тим Київ відхиляє пропозицію президента США Дональда Трампа про передачу Москві територій, які наразі контролює Україна. Про це повідомило видання Telegraph із посиланням на європейських дипломатів і західних чиновників.

У матеріалі зазначається, що таким чином Банкова пом’якшує свою позицію перед майбутньою зустріччю на Алясці Трампа з російським диктатором володимиром путіним.

Журналісти також пишуть, що союзники України в Європі підтримали її позицію щодо будь-яких обмінів територіями і намагаються переконати главу Сполучених Штатів, що це «червона лінія».

Нагадаємо, 11 серпня президент США Дональд Трамп заявив про ймовірний певний обмін територіями між Україною та росією. Однак додав, що Сполучені Штати з партнерами будуть намагатися повернути Україні частину території, яку рф вже окупувала.

Раніше український президент Володимир Зеленський виступив із заявою, що Україна нікому не даруватиме своїх земель.

Джерело: Telegraph