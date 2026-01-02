Владимир Зеленский отреагировал на зверский российский удар по Харькову. Фото:

https://racurs.ua/n211230-prezident-otreagiroval-na-zverskiy-rossiyskiy-udar-po-harkovu-foto.html

Ракурс

Російський ракетний удар по Харкову прокоментував президент Володимир Зеленський.

Глава держави поінформував, що попередньо дві ворожі ракети влучили по житловій забудові. Один із будинків зазнав значних пошкоджень. Наразі триває рятувальна операція, до якої залучені всі необхідні служби. Наразі точна кількість постраждалих невідома. Про це Зеленський 2 січня поінформував у Telegram.

На жаль, саме так росіяни ставляться до життя і до людей — продовжують убивства, і це незважаючи на всі зусилля світу й передусім Сполучених Штатів у дипломатичному процесі. Тільки Росія не хоче завершення цієї війни і кожного дня робить усе, щоб війна тривала, — написав президент.

Глава держави наголосив, що Україні щодня потрібне посилення протиповітряної оборони, щоб захистити життя людей.

Тим часом в Харківській обласній військовій адміністрації поінформували, що кількість постраждалих зросла до 19 осіб.

Нагадаємо, на другий день нового року Росія вдарила по житловій багатоповерхівці у Харкові. Влучання зафіксували у житловому багатоповерховому будинку, є значні руйнування.