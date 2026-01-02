Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Харкові, 12 поранених

Рашисти 2 січня завдали удару по багатоповерхівці у Харкові, фото: УНН

Російські загарбники сьогодні, 2 січня, вдень завдали удару по багатоповерхівці у Київському районі Харкова. Про це у своїх Telegram-каналах повідомили мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Наразі відомо про 12 поранених. Також повідомляється про значні руйнування.

Раніше сьогодні Терехов у своєму Telegram-каналі повідомив, що за грудень 2025 року Харкові було пошкоджено 44 житлові будинки. Руйнування зафіксовані як у приватному секторі, так і в багатоквартирній забудові.