Рашисти 2 січня завдали удару по багатоповерхівці у Харкові, фото: УНН

Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Харкові, 12 поранених

2 січ 2026, 15:03
Російські загарбники сьогодні, 2 січня, вдень завдали удару по багатоповерхівці у Київському районі Харкова. Про це у своїх Telegram-каналах повідомили мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Наразі відомо про 12 поранених. Також повідомляється про значні руйнування.

Раніше сьогодні Терехов у своєму Telegram-каналі повідомив, що за грудень 2025 року Харкові було пошкоджено 44 житлові будинки. Руйнування зафіксовані як у приватному секторі, так і в багатоквартирній забудові.

Попри те, що в останній місяць 2025 року ворог здебільшого цілив по об'єктах бізнесу та критичній інфраструктурі, житловий сектор все одно зачепило вибуховими хвилями, — наголосив він.

