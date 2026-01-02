Россияне нанесли удар по многоэтажке в Харькове, 12 раненых

Ракурсhttps://racurs.ua/
Російські загарбники сьогодні, 2 січня, вдень завдали удару по багатоповерхівці у Київському районі Харкова. Про це у своїх Telegram-каналах повідомили мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Наразі відомо про 12 поранених. Також повідомляється про значні руйнування.
Раніше сьогодні Терехов у своєму Telegram-каналі повідомив, що за грудень 2025 року Харкові було пошкоджено 44 житлові будинки. Руйнування зафіксовані як у приватному секторі, так і в багатоквартирній забудові.
Попри те, що в останній місяць 2025 року ворог здебільшого цілив по об'єктах бізнесу та критичній інфраструктурі, житловий сектор все одно зачепило вибуховими хвилями, — наголосив він.