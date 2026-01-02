Новости
Рашисты 2 января нанесли удар по многоэтажке в Харькове, фото: УНН

Россияне нанесли удар по многоэтажке в Харькове, 12 раненых

2 янв 2026, 15:03
Російські загарбники сьогодні, 2 січня, вдень завдали удару по багатоповерхівці у Київському районі Харкова. Про це у своїх Telegram-каналах повідомили мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Наразі відомо про 12 поранених. Також повідомляється про значні руйнування.

Раніше сьогодні Терехов у своєму Telegram-каналі повідомив, що за грудень 2025 року Харкові було пошкоджено 44 житлові будинки. Руйнування зафіксовані як у приватному секторі, так і в багатоквартирній забудові.

Попри те, що в останній місяць 2025 року ворог здебільшого цілив по об'єктах бізнесу та критичній інфраструктурі, житловий сектор все одно зачепило вибуховими хвилями, — наголосив він.

