Трамп заговорив про обмін територіями між Україною та рф. Фото:

Ракурс

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про певний обмін територіями між Україною та росією.

Він заявив, що рф захоплює велику частину української території, але Штати з партнерами будуть «намагатися повернути частину цієї території назад Україні». І додав, що президент України Володимир Зеленський начебто заявив йому, що має отримати «конституційне схвалення» на обмін територіями. Про це Трамп заявив 11 серпня на прес-конференції.

Мене трохи турбувало те, що Зеленський казав: «Ну, я маю отримати конституційне схвалення». «Тобто він має схвалення на війну та вбивства, але йому потрібне схвалення, щоб зробити обмін територіями, бо там буде обмін землями. Я знаю це від росії та з розмов з усіма, — наголосив він.

Також господар Білого дому уточнив, що зустріч з путіним все ж відбудеться на американській території. Прибуття диктатора до Штатів він назвав «великою повагою».

Я вважаю, що це велика повага, що президент росії їде в нашу країну, а не ми в його чи навіть у третю країну, — сказав він.

Крім того, Трамп заявив, що наступна зустріч буде вже між Зеленським та путіним або у тристоронньому форматі — за участі самого президента США.

Він зазначив, що очікує хорошої зустрічі з господарем Кремля, що дозволить рухатися далі.

Станеться одне з двох: буде хороша зустріч, ми зробимо крок вперед. Я б хотів бачити припинення вогню дуже швидко, я б хотів негайно, але я б хотів бачити його дуже швидко. Ми будемо мати справу з європейськими лідерами, ми будемо мати справу з Зеленським. І я сподіваюсь, ми матимемо великий успіх, — заявив він.

Трамп також пояснив, що Зеленського не запросили на Аляску, бо понад три роки «він вже їздив на багато зустрічей і нічого не сталося».

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський та лідери Європи у середу, 13 серпня, матимуть онлайн-розмову із президентом США Дональдом Трампом напередодні його зустрічі із главою рф володимиром путіним.