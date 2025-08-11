Зеленський та лідери Європи поговорять з Трампом. Фото:

Ракурс

Президент Володимир Зеленський та європейські лідери матимуть розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Розмова американського лідера з українським президентом та лідерами Європи відбудеться в онлайн-режимі напередодні його зустрічі з російським диктатором володимиром путіним. Розмову на 15.00 в середу, 13 серпня, організовує канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Про це заступник головної речниці Єврокомісії Аріанна Подеста заявила в коментарі «Суспільному».

У розмові братимуть участь лідери Великої Британії, Франції, Італії, Польщі та Фінляндії. До онлайн-зустрічі долучиться також президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та представник НАТО.

Нагадаємо, 11 серпня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що американці пообіцяли проконсультуватися з європейськими партнерами перед зустріччю президента США Дональда Трампа та глави рф володимира путіна.

Американський лідер та російський диктатор домовилися зустрітися 15 серпня на Алясці в Штатах. ЗМІ інформували, що Білий дім та Кремль прагнуть досягти угоди про припинення російсько-української війни, яка б закріпила за країною-агресором окуповані території.

Сьогодні Трамп заявив, що 15 серпня полетить до російської федерації на зустріч путіним. Не виключено, що він обмовився.

Джерело: «Суспільне»