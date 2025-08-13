В ходе испытаний работа ARKAN Fire, фото: ГСЧС

Ракурс

На Київщині фахівці ДСНС презентували та випробували новітнього пожежного робота ARKAN Fire, розробленого науково-педагогічними співробітниками Національного університету цивільного захисту України (НУЦЗУ).

Про це сьогодні, 13 липня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що робот ARKAN Fire:

призначений для дистанційної розвідки та гасіння пожеж, евакуації людей, транспортування вантажів і буксирування транспортних засобів;

має високу прохідність і автономність;

обладнаний вантажно-евакуційною платформою та причепом, а також модульною конструкцією, що дозволяє швидко адаптувати його під різні завдання.