Ракурсhttps://racurs.ua/
В ходе испытаний работа ARKAN Fire, фото: ГСЧС
ГСЧС опробовало нового пожарного робота, созданного НУГЗУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n208450-gschs-oprobovalo-novogo-pojarnogo-robota-sozdannogo-nugzu-video.htmlРакурс
На Київщині фахівці ДСНС презентували та випробували новітнього пожежного робота ARKAN Fire, розробленого науково-педагогічними співробітниками Національного університету цивільного захисту України (НУЦЗУ).
Про це сьогодні, 13 липня, повідомила прес-служба ДСНС.
Зазначається, що робот ARKAN Fire:
- призначений для дистанційної розвідки та гасіння пожеж, евакуації людей, транспортування вантажів і буксирування транспортних засобів;
- має високу прохідність і автономність;
- обладнаний вантажно-евакуційною платформою та причепом, а також модульною конструкцією, що дозволяє швидко адаптувати його під різні завдання.
Під час випробувань ARKAN Fire продемонстрував високу ефективність у виконанні різних завдань, — зазначили у відомстві.