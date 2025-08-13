Новини
Під час випробувань робота ARKAN Fire, фото: ДСНС

ДСНС випробувало нового пожежного робота, створеного НУЦЗУ (ВІДЕО)

13 сер 2025, 14:36
На Київщині фахівці ДСНС презентували та випробували новітнього пожежного робота ARKAN Fire, розробленого науково-педагогічними співробітниками Національного університету цивільного захисту України (НУЦЗУ).

Про це сьогодні, 13 липня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що робот ARKAN Fire:

  • призначений для дистанційної розвідки та гасіння пожеж, евакуації людей, транспортування вантажів і буксирування транспортних засобів;
  • має високу прохідність і автономність;
  • обладнаний вантажно-евакуційною платформою та причепом, а також модульною конструкцією, що дозволяє швидко адаптувати його під різні завдання.

Під час випробувань ARKAN Fire продемонстрував високу ефективність у виконанні різних завдань, — зазначили у відомстві.

