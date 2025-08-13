Читайте також
Під час випробувань робота ARKAN Fire, фото: ДСНС
ДСНС випробувало нового пожежного робота, створеного НУЦЗУ (ВІДЕО)
На Київщині фахівці ДСНС презентували та випробували новітнього пожежного робота ARKAN Fire, розробленого науково-педагогічними співробітниками Національного університету цивільного захисту України (НУЦЗУ).
Про це сьогодні, 13 липня, повідомила прес-служба ДСНС.
Зазначається, що робот ARKAN Fire:
- призначений для дистанційної розвідки та гасіння пожеж, евакуації людей, транспортування вантажів і буксирування транспортних засобів;
- має високу прохідність і автономність;
- обладнаний вантажно-евакуційною платформою та причепом, а також модульною конструкцією, що дозволяє швидко адаптувати його під різні завдання.
Під час випробувань ARKAN Fire продемонстрував високу ефективність у виконанні різних завдань, — зазначили у відомстві.