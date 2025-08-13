Дроны могли поразить вертолетную площадку. Фото: соцсети

https://racurs.ua/n208461-bpla-atakovali-belgorod-mogla-byt-porajena-vertoletnaya-ploschadka.html

Ракурс

Російське місто Бєлгород у середу, 13 серпня, зазнало атаки невідомих БпЛА.

Над містом після нальоту піднімається чорний дим. Ймовірно, був приліт по вертолітному майданчику. Однак гелікоптерів там немає — цей обєкт був вже атакований раніше, тому росіяни забрали звідти гвинтокрили. На летовищі можуть горіти паливно-мастильні матеріали. Про це пишуть російські Telegram-канали.

Також російські пабліки пишуть, що внаслідок атаки дронів у Бєлгородській області були поранені п’ятеро російських солдатів підрозділу «Орлан». Четверо з них постраждали у районі Нового Села, а один — поблизу Шебекіно.

Офіційної інформації про атаку на російський Бєлгород наразі немає.

Нагадаємо, в ніч на 10 серпня українські Сили спеціальних операцій знищили в окупованому Криму стаціонарний трасовий радіолокаційний комплекс ТРЛК-10 «Скала-М».