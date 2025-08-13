Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Дрони могли уразити вертолітний майданчик. Фото: соцмережі

БпЛА атакували Бєлгород — міг бути уражений вертолітний майданчик

13 сер 2025, 19:24
999

Російське місто Бєлгород у середу, 13 серпня, зазнало атаки невідомих БпЛА.

Над містом після нальоту піднімається чорний дим. Ймовірно, був приліт по вертолітному майданчику. Однак гелікоптерів там немає — цей обєкт був вже атакований раніше, тому росіяни забрали звідти гвинтокрили. На летовищі можуть горіти паливно-мастильні матеріали. Про це пишуть російські Telegram-канали.

Також російські пабліки пишуть, що внаслідок атаки дронів у Бєлгородській області були поранені п’ятеро російських солдатів підрозділу «Орлан». Четверо з них постраждали у районі Нового Села, а один — поблизу Шебекіно.

Офіційної інформації про атаку на російський Бєлгород наразі немає.

Дрони могли уразити вертолітний майданчик. Фото: соцмережі

Дрони могли уразити вертолітний майданчик. Фото: соцмережі

Дрони могли уразити вертолітний майданчик. Фото: соцмережі

Нагадаємо, в ніч на 10 серпня українські Сили спеціальних операцій знищили в окупованому Криму стаціонарний трасовий радіолокаційний комплекс ТРЛК-10 «Скала-М».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів