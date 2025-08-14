Мирное соглашение между рф и Украиной не должно содержать ограничений для ВСУ. Фото: ОП

«Коаліція охочих» провела віртуальну зустріч напередодні американсько-російського саміту на Алясці.

У середу, 13 серпня, лідери країн ухвалили спільну заяву. В онлайн-розмові взяли участь прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, віце-президент США Джей Ді Венс та президент України Володимир Зеленський. Вони привітали зусилля американського лідера Дональда Трампа, які спрямовані на припинення війни. Про це йдеться у заяві, яку опублікували на сайті британського уряду.

У спільній заяві йдеться про те, що мирні домовленості щодо України не повинні містити обмежень для Збройних сил України, а росія не має права забороняти Україні вступ до Євросоюзу чи НАТО. Також наголошується на тому, що гарантії безпеки для України мають бути надійними.

Також «Коаліція охочих» дійшла згоди, що:

переговори можливі лише після перемир’я або значного припинення бойових дій;

санкції проти росії мають бути посилені, якщо Кремль не захоче йти на перемир’я після саміту на Алясці;

міжнародні кордони непорушні та не можуть змінюватися силою.

Нагадаємо, 13 серпня президент США Дональд Трамп пообіцяв для рф «дуже серйозні наслідки», якщо російський диктатор володимир путін не погодиться зупинити війну. Також американський лідер зізнався, що не вірить у те, що зможе переконати путіна припинити вбивати мирних мешканців в Україні.