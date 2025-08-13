Трамп пригрозив росії «серйозними наслідками». Фото:

Президент США Дональд Трамп пообіцяв «дуже серйозні наслідки», якщо російський диктатор володимир путін не погодиться зупинити війну.

У середу, 13 серпня, репортер запитав американського лідера, чи зіткнеться рф з наслідками, якщо відмовлятиметься йти мирну угоду з Україною. Той відповів стверджувально. Таку заяву він зробив у Центрі виконавських мистецтв імені Джона Кеннеді у Вашингтоні, прес-конференцію Білий дім транслював в YouTube.

Так, зіткнеться. Будуть дуже серйозні наслідки, — зазначив Трамп.

Також президент США назвав «гарною розмовою» сьогоднішню онлайн-зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та лідерами Європи.

Трамп у ході прес-конференції зізнався, що не вірить у те, що зможе переконати путіна припинити вбивати мирних мешканців в Україні.

Я думаю, відповідь, скоріше «ні», бо у мене вже були прекрасні розмови з путіним, а потім я повертаюсь додому, а потім я бачу, як ракета ударила по будинку і люди лежать, помираючи, — розповів він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що після зустрічі з главою російської федерації володимиром путіним може швидко організувати та провести тристоронні переговори з українським президентом Володимиром Зеленським та російським диктатором.