Трамп, Зеленський і путін можуть зустрітися на наступному тижні. Фото:

Ракурс

Трьохстороння зустріч лідерів США, України та росії може відбутися на наступному тижні.

Сполучені Штати Америки вже обирають місце для зустрічі американського лідера Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та глави рф володимира путіна. Такий саміт може відбутися вже наприкінці наступного тижня. Про це повідомив CBS News із посиланням на джерела.

Тим часом Трамп заявив, що у разі позитивної зустрічі з путіним «майже негайно» організує тристоронню зустріч.

Якщо я не отримаю потрібних мені відповідей на першій, другої зустрічі не буде, — розповів він.

Раніше віце-президент США Джей Ді Венс заявляв, що американська сторона працює над зустріччю Зеленського з путіним.

Нагадаємо, 15 серпня на Алясці пройде зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним. Розмова двох лідерів стосуватиметься війни в Україні, але пройде безпосередньо без президента Володимира Зеленського.

Сьогодні Зеленський разом із лідерами Європи провели онлайн-розмову Трампом. Під час цієї розмови було узгоджено п’ять ключових принципів щодо припинення російсько-української війни.

Україна готова обговорювати територіальні питання, але відправною точкою має бути лінія розмежування. Зеленський наголосив, що без рішення народу України питання територій вирішуватися не будуть.

