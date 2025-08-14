Великобритания передумала отправлять 30-тысячный контингент в Украину. Фото:

Ракурс

Велика Британія відмовилася від планів розміщення 30-тисячного миротворчого контингенту в Україні.

Замість розміщення миротворців для захисту українських портів і міст, в Лондоні пропонують інший комплекс заходів, які є частиною підготовки до можливої мирної угоди між Україною та рф. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, передає The Times.

Зазначається, що британці пропонують за допомогою літаків типу «Тайфун» та F-35 патрулювати небо над західними областями України. Це може дозволити запобігти російським повітряним атакам.

Підготовку та навчання військових Сил оборони проводити на Заході України.

Також Британія пропонує допомогу в розмінуванні Чорного моря та забезпеченні безпечного проходу суден у українські порти та з них.

Після перемир’я Лондон може надати логістику, озброєння та експертів, які допоможуть відновити і реорганізувати Сухопутні війська ЗСУ.

Стармер пообіцяв, що за потреби його уряд посилить економічний тиск на росію. Зокрема, підготує нові пакети жорстких санкцій. Також Британія закликає союзників з Євросоюзу конфіскувати заморожені російські активи на суму 260 млрд євро, хоча наразі країни блоку відмовлялися це робити.

Нагадаємо, у квітні ЗМІ писали, що у Лондоні вважають доволі ризикованою відправку британських солдатів до України. Британці розглядають варіант направлення до України лише військових інструкторів, які зможуть працюватися в західних областях та триматимуться подалі від лінії фронту.

Джерело: The Times