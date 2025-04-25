Велика Британія передумала відправляти війська до України. Фото:

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Велика Британія передумала відправити тисячі військових до України.

Відправку британських солдатів у Лондоні вважають надто ризикованою у разі зриву потенційної мирної угоди з росією. Тому Лондон та Париж наразі розглядають варіант направлення до України лише військових інструкторів, а не повноцінного контингенту. Про це повідомило видання The Times із посиланням на джерела в уряді.

Зазначається, що британські та французькі інструктори працюватися в західних областях України та триматимуться подалі від лінії фронту.

Очікується, що безпека України гарантуватиметься переважно з повітря і моря — за участі авіації та Туреччини, яка, ймовірно, відіграватиме ключову роль у Чорному морі.

Британія та Європа продовжать постачати зброю Україні, щоб зберегти здатність ЗСУ реагувати у разі порушення домовленостей з боку росії.

Також медіа вказує, що до кінця року завершиться операція Interflex, яка передбачає підготовку бійців ЗСУ у Британії. Після цього тренування перенесуть до Львова, але британські інструктори можуть покинути Україну, якщо безпекова ситуація на той час погіршиться.

Нагадаємо, у березні ЗМІ повідомляли, що Європа шукає альтернативи відправленню миротворчого контингенту в Україну. Європейські лідери хочуть розглянути й альтернативні варіанти, бо стикаються з політичними і логістичними обмеженнями.

Джерело: The Times