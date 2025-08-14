Марко Рубио, фото: PICRYL

Гарантії безпеки для України повинні бути частиною мирних переговорів з росією.

Про це напередодні запланованого на завтра, 15 серпня, саміту президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна заявив держсекретар США Марко Рубіо, додавши, що він сподівається на швидкий прогрес у напрямку закінчення війни, повідомляє The Guardian.

Для досягнення миру, я думаю, ми всі визнаємо, що доведеться провести деякі переговори про гарантії безпеки, — зазначив Рубіо.

Необхідно буде провести переговори про… територіальні суперечки та претензії, а також про те, за що вони борються, — додав він.

Щодо можливого перемир’я він сказав:

Побачимо, що буде можливим завтра. Подивимося, як пройдуть переговори. Ми сподіваємося на краще.

Нагадаємо, президент США сьогодні, 14 серпня, заявив, що його переговори з російським диктатором на Алясці мають 25% ймовірність «не бути успішними».

