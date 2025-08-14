На Хмельнитчине меняют правила работы транспорта во время воздушной тревоги

Правила для транспорта во время воздушной тревоги изменили в Хмельницкой области, фото: «Городской транспорт города Хмельницкого»

На Хмельниччині було внесено зміни до порядку реагування міського громадського транспорту під час оголошення повітряної тривоги, який діяв з серпня 2022 року.

Прибрано деякі моменти щодо руху транспорту під час небезпеки. Про це сьогодні, 14 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Кожен перевізник та водій на четвертому році повномасштабної війни має чітко усвідомлювати, що сигнал «Повітряна тривога» означає необхідність уваги до безпеки пасажирів і власного життя, — наголосив Тюрін.

Він зазначив, що, як і в попередній редакції рішення, у чиггій передбачено, що водій у разі настання загрози ворожого обстрілу має зупинити транспортний засіб біля найближчої зупинки або обрати безпечне місце для паркування, інформувати пасажирів про перелік найближчих укриттів та дати можливість скористатися ними.

Ми прибрали додаткові вимоги, які визначали подальший алгоритм руху громадського транспорту, оскільки поведінка перевізника, як і, власне кажучи, кожного мешканця області під час повітряної тривоги, — особистий вибір та відповідальність, — додав очільник ОВА.

З 7 липня в області було змінено порядок оголошення повітряної тривоги при загрозі безпілотників — тривогу оголошуватимуть не у усьому регіоні, а тільки у районах, де безпосередньо є загроза.