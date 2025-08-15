Читайте также
Россияне совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Командование Воздушных сил ВСУ
Росіяни в ніч на сьогодні, 15 серпня (із 19.30 14 серпня) атакували Україну безпілотниками та балістичними ракетами.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомляє Командування Повітряних сил.
Для масованої атаки ворог задіяв:
- дві балістичні ракети «Іскандер-М» із Воронезької та Брянської областей рф;
- 97 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків російських Курська, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська та Шаталово.
Ударні безпілотники атакували прифронтові райони Харківщини, Сумщини, Донеччини та Чернігівщини, ракети — Харківщину та Чернігівщину.
Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли в Повітряних силах.
За попередніми даними, станом на 08.00:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 63 ворожі БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни;
- зафіксовано влучання ракет та 34 БпЛА на 13 локаціях.