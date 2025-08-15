Россияне совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Командование Воздушных сил ВСУ

https://racurs.ua/n208496-rossiyane-atakovali-ukrainu-iskanderami-i-bespilotnikami-proizoshlo-popadanie-na-13-lokaciyah.html

Ракурс

Росіяни в ніч на сьогодні, 15 серпня (із 19.30 14 серпня) атакували Україну безпілотниками та балістичними ракетами.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомляє Командування Повітряних сил.

Для масованої атаки ворог задіяв:

дві балістичні ракети «Іскандер-М» із Воронезької та Брянської областей рф;

97 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків російських Курська, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська та Шаталово.

Ударні безпілотники атакували прифронтові райони Харківщини, Сумщини, Донеччини та Чернігівщини, ракети — Харківщину та Чернігівщину.

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли в Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 08.00: