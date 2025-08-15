Новости
Последствия российского удара по Сумам, фото: Сумская ОВА

Рашисты ударили по АЗС в Сумах, произошел пожар (ФОТО, ВИДЕО)

15 авг 2025, 09:31
Російські загарбники сьогодні, 15 серпня, вранці завдали удару по автозаправній станції у Сумах, спалахнула пожежа.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Рятувальники не допустили поширення вогню — всі осередки горіння ліквідовані, — вказано в повідомленні. — За попередніми даними, травмовано одну людину.

У прес-службі Сумської ОВА повідомляють, що удар по АЗС на околиці Сумської громади було завдано близько 5.40 — ворог атакував безпілотником цивільну автівку, що там перебувала.

Пошкоджено приміщення та легковий автомобіль. Водій отримав опіки, йому надають медичну допомогу. На щастя, працівники АЗС не постраждали, — розповіли в ОВА.

Наслідки російського удару по Сумах, фото: ДСНС

Наслідки російського удару по Сумах, фото: Сумська ОВА

Источник: Ракурс


