Последствия российского удара по Сумам, фото: Сумская ОВА

https://racurs.ua/n208495-rashisty-udarili-po-azs-v-sumah-proizoshel-pojar-foto-video.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 15 серпня, вранці завдали удару по автозаправній станції у Сумах, спалахнула пожежа.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Рятувальники не допустили поширення вогню — всі осередки горіння ліквідовані, — вказано в повідомленні. — За попередніми даними, травмовано одну людину.

У прес-службі Сумської ОВА повідомляють, що удар по АЗС на околиці Сумської громади було завдано близько 5.40 — ворог атакував безпілотником цивільну автівку, що там перебувала.