Наслідки російського удару по Сумах, фото: Сумська ОВА

Рашисти вдарили по АЗС у Сумах, сталася пожежа (ФОТО, ВІДЕО)

15 сер 2025, 09:31
999

Російські загарбники сьогодні, 15 серпня, вранці завдали удару по автозаправній станції у Сумах, спалахнула пожежа.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Рятувальники не допустили поширення вогню — всі осередки горіння ліквідовані, — вказано в повідомленні. — За попередніми даними, травмовано одну людину.

У прес-службі Сумської ОВА повідомляють, що удар по АЗС на околиці Сумської громади було завдано близько 5.40 — ворог атакував безпілотником цивільну автівку, що там перебувала.

Пошкоджено приміщення та легковий автомобіль. Водій отримав опіки, йому надають медичну допомогу. На щастя, працівники АЗС не постраждали, — розповіли в ОВА.

Наслідки російського удару по Сумах, фото: ДСНС

Наслідки російського удару по Сумах, фото: Сумська ОВА

