Наслідки російського удару по Сумах, фото: Сумська ОВА

Російські загарбники сьогодні, 15 серпня, вранці завдали удару по автозаправній станції у Сумах, спалахнула пожежа.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Рятувальники не допустили поширення вогню — всі осередки горіння ліквідовані, — вказано в повідомленні. — За попередніми даними, травмовано одну людину.

У прес-службі Сумської ОВА повідомляють, що удар по АЗС на околиці Сумської громади було завдано близько 5.40 — ворог атакував безпілотником цивільну автівку, що там перебувала.