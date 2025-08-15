Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського удару по Сумах, фото: Сумська ОВА
Рашисти вдарили по АЗС у Сумах, сталася пожежа (ФОТО, ВІДЕО)
Російські загарбники сьогодні, 15 серпня, вранці завдали удару по автозаправній станції у Сумах, спалахнула пожежа.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Рятувальники не допустили поширення вогню — всі осередки горіння ліквідовані, — вказано в повідомленні. — За попередніми даними, травмовано одну людину.
У прес-службі Сумської ОВА повідомляють, що удар по АЗС на околиці Сумської громади було завдано близько 5.40 — ворог атакував безпілотником цивільну автівку, що там перебувала.
Пошкоджено приміщення та легковий автомобіль. Водій отримав опіки, йому надають медичну допомогу. На щастя, працівники АЗС не постраждали, — розповіли в ОВА.