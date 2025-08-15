Новини
Росіяни здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Командування Повітряних сил ЗСУ

Росіяни атакували Україну «іскандерами» та безпілотниками — сталися влучання на 13 локаціях (ІНФОГРАФІКА)

15 сер 2025, 10:01
Росіяни в ніч на сьогодні, 15 серпня (із 19.30 14 серпня) атакували Україну безпілотниками та балістичними ракетами.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомляє Командування Повітряних сил.

Для масованої атаки ворог задіяв:

  • дві балістичні ракети «Іскандер-М» із Воронезької та Брянської областей рф;
  • 97 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків російських Курська, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська та Шаталово.

Ударні безпілотники атакували прифронтові райони Харківщини, Сумщини, Донеччини та Чернігівщини, ракети — Харківщину та Чернігівщину.

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли в Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 08.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 63 ворожі БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни;
  • зафіксовано влучання ракет та 34 БпЛА на 13 локаціях.

Джерело: Ракурс


