В Україну повернули ще понад тисячу тіл загиблих, фото: КШППВ
В Україну повернуто ще 1 тис. тіла, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям.
Про це сьогодні, 19 грудня, повідомляється на сторінка у соцмережах Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).
Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл, — зазначають у КШППВ.
Зазначається, що проведенню цих репатріаційних заходів сприяв Міжнародний комітет Червоного Хреста.
Окрема подяка особовому складу Центрального управління ЦВС ГШ ЗСУ та Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ, — додали у КШППВ.