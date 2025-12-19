В Украину вернули еще более тысячи тел погибших, фото: КШППВ

В Україну повернуто ще 1 тис. тіла, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям.

Про це сьогодні, 19 грудня, повідомляється на сторінка у соцмережах Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл, — зазначають у КШППВ.

Зазначається, що проведенню цих репатріаційних заходів сприяв Міжнародний комітет Червоного Хреста.