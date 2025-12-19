Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 19 грудня, атакували Україну загалом 160 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів (близько 90 із них — «шахеди»).

Запуски здійснювалися із напрямків російських Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська, Брянська і Міллєрово, а також Гвардійського у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.00: