160 БПЛА атаковали Украину в ночь на 19 декабря — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 19 грудня, атакували Україну загалом 160 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів (близько 90 із них — «шахеди»).
Запуски здійснювалися із напрямків російських Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська, Брянська і Міллєрово, а також Гвардійського у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
За попередніми даними, станом на 08.00:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 108 ворожих БПЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півдні та сході країни;
- зафіксовано влучання 47 ударних БПЛА на 23 локаціях.