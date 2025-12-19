Рашисты снова атаковали энергоинфраструктуру Одесщины, фото: Сергей Лысак

В Одесі внаслідок чергового масованого повітряного удару рашистів пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури.

Про це сьогодні, 19 грудня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

В результаті ударів мешканці одного з найбільших житлових масивів Одеси залишилися без енерго-, водо- та теплопостачання, — зазначив він. — Тривають аварійно-відновлювальні роботи. Усі служби працюють в посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити подачу електроенергії, води і тепла. В місті функціонують Пункти незламності".

Також внаслідок атаки ударною хвилею пошкоджено скління у п’ятиповерховому житловому будинку. Одна людина постраждала.