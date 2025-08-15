Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение российского захватчика, скриншот видео
Пограничники «поддали жару» загорающему оккупанту на Волчанском направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n208503-pogranichniki-poddali-jaru-zagorauschemu-okkupantu-na-volchanskom-napravlenii-video.htmlРакурс
На Вовчанську напрямку прикордонники виявили та знищили окупанта, який засмагав під сонцем Харківщини.
Відповідне відео сьогодні, 15 серпня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
На Харківщині нині так спекотно, що окупанти бігають по позиціях лише в спідньому. Одного такого в червоних трусах помітила аеророзвідка бригади «Гарт», а артилеристи-прикордонники вирішили піддати йому справжнього «жару». Результат — ні окупанта, ні його позицій, — вказано в описі відео.
Зазначається, що загалом під час роботи розрахунків на Вовчанському напрямку було знешкоджено 15 загарбників.