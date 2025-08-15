Відповідне відео сьогодні, 15 серпня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

На Харківщині нині так спекотно, що окупанти бігають по позиціях лише в спідньому. Одного такого в червоних трусах помітила аеророзвідка бригади «Гарт», а артилеристи-прикордонники вирішили піддати йому справжнього «жару». Результат — ні окупанта, ні його позицій, — вказано в описі відео.