Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение российского захватчика, скриншот видео

Пограничники «поддали жару» загорающему оккупанту на Волчанском направлении (ВИДЕО)

15 авг 2025, 13:06
999

На Вовчанську напрямку прикордонники виявили та знищили окупанта, який засмагав під сонцем Харківщини.

Відповідне відео сьогодні, 15 серпня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

На Харківщині нині так спекотно, що окупанти бігають по позиціях лише в спідньому. Одного такого в червоних трусах помітила аеророзвідка бригади «Гарт», а артилеристи-прикордонники вирішили піддати йому справжнього «жару». Результат — ні окупанта, ні його позицій, — вказано в описі відео.

Зазначається, що загалом під час роботи розрахунків на Вовчанському напрямку було знешкоджено 15 загарбників.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров