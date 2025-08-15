Читайте також
Знищення російського загарбника, скріншот відео
Прикордонники «піддали жару» засмагаючому окупанту на Вовчанському напрямку (ВІДЕО)
На Вовчанську напрямку прикордонники виявили та знищили окупанта, який засмагав під сонцем Харківщини.
Відповідне відео сьогодні, 15 серпня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
На Харківщині нині так спекотно, що окупанти бігають по позиціях лише в спідньому. Одного такого в червоних трусах помітила аеророзвідка бригади «Гарт», а артилеристи-прикордонники вирішили піддати йому справжнього «жару». Результат — ні окупанта, ні його позицій, — вказано в описі відео.
Зазначається, що загалом під час роботи розрахунків на Вовчанському напрямку було знешкоджено 15 загарбників.