Російські загарбники сьогодні, 18 серпня, завдали удару по місту Костянтинівка Краматорського району.

В результаті пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини, отримали поранення двоє рятувальників. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Донеччини.

Поранених доставили до медичного закладу.

Це вже не перший випадок, коли ворог свідомо обстрілює рятувальників. Такі атаки ставлять під загрозу життя та здоров’я тих, хто щодня рятує людей і ліквідує наслідки ворожих обстрілів. Попри небезпеку, рятувальники продовжують виконувати свою роботу, — наголошують у ДСНС.