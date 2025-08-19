Последствия российского обстрела Доброполья, фото: ГСЧС

На Донеччині внаслідок російського авіаудару по житловій забудові Добропілля, який стався сьогодні, 19 серпня, вранці одна людина загинула, ще одна поранена. Виникли пожежі.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Донеччини.

Пошкоджені щонайменше шість багатоквартирних будинків, рятувальники ліквідували всі займання:

за однією з адрес внаслідок удару частково зруйновано під’їзд п’ятиповерхового багатоквартирного будинку, з пошкодженої квартири на четвертому поверсі евакуйовано людину;

за іншою адресою зруйновано квартири з третього по п’ятий поверхи одного під’їзду п’ятиповерхового будинку, із заблокованої квартири на третьому поверсі надзвичайниками врятовано чоловіка, який помер під час транспортування в кареті швидкої медичної допомоги;

також ліквідовано пожежу на трьох балконах квартир.