Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российского обстрела Доброполья, фото: ГСЧС

Рашисты ударили по жилой застройке Доброполья, погиб человек (ФОТО, ВИДЕО)

19 авг 2025, 13:54
999

На Донеччині внаслідок російського авіаудару по житловій забудові Добропілля, який стався сьогодні, 19 серпня, вранці одна людина загинула, ще одна поранена. Виникли пожежі.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Донеччини.

Пошкоджені щонайменше шість багатоквартирних будинків, рятувальники ліквідували всі займання:

  • за однією з адрес внаслідок удару частково зруйновано під’їзд п’ятиповерхового багатоквартирного будинку, з пошкодженої квартири на четвертому поверсі евакуйовано людину;
  • за іншою адресою зруйновано квартири з третього по п’ятий поверхи одного під’їзду п’ятиповерхового будинку, із заблокованої квартири на третьому поверсі надзвичайниками врятовано чоловіка, який помер під час транспортування в кареті швидкої медичної допомоги;
  • також ліквідовано пожежу на трьох балконах квартир.

Крім того, напередодні російські війська обстріляли місто, спричинивши пожежу у квартирах дев’ятиповерхового будинку. Рятувальники локалізували загоряння на площі 1000 кв. м, однак через повторні удари були змушені припинити гасіння, — додали у відомстві.

Наслідки російського обстрілу Добропілля, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров