Наслідки російського обстрілу Добропілля, фото: ДСНС
На Донеччині внаслідок російського авіаудару по житловій забудові Добропілля, який стався сьогодні, 19 серпня, вранці одна людина загинула, ще одна поранена. Виникли пожежі.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС Донеччини.
Пошкоджені щонайменше шість багатоквартирних будинків, рятувальники ліквідували всі займання:
- за однією з адрес внаслідок удару частково зруйновано під’їзд п’ятиповерхового багатоквартирного будинку, з пошкодженої квартири на четвертому поверсі евакуйовано людину;
- за іншою адресою зруйновано квартири з третього по п’ятий поверхи одного під’їзду п’ятиповерхового будинку, із заблокованої квартири на третьому поверсі надзвичайниками врятовано чоловіка, який помер під час транспортування в кареті швидкої медичної допомоги;
- також ліквідовано пожежу на трьох балконах квартир.
Крім того, напередодні російські війська обстріляли місто, спричинивши пожежу у квартирах дев’ятиповерхового будинку. Рятувальники локалізували загоряння на площі 1000 кв. м, однак через повторні удари були змушені припинити гасіння, — додали у відомстві.