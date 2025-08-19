Дональд Трамп исключил развертывание войск США в Украине. Фото:

Президент США Дональд Трамп виключив розгортання американських військ на українській території.

Однак він припустив, що США допомагатимуть Європі з розміщення військового контингенту. Відправити свої війська планують Велика Британія, Франція та Німеччина. Про це американський лідер заявив під час телефонного інтерв’ю для Fox News.

Глава Сполучених Штатів вважає, що президент України Володимир Зеленський та глава РФ Володимир Путін мають зустрітися він на віч перед тристороннім самітом. Трамп заявив, Зеленський та Путін «ладнають краще, ніж очікувалося» й саме через це запланована їхня двостороння зустріч.

Так що, я думаю, у них все добре. Я б не сказав, що вони коли-небудь стануть кращими друзями, але у них все добре. Отже, ми домовляємося про зустріч. Я, так би мовити, організував її з Путіним і Зеленським. І, знаєте, саме їм доводиться ухвалювати рішення там, де ми знаходимося в 7000 милях від них, — сказав американський президент.

Нагадаємо, напередодні президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Україні не варто очікувати на повернення до її складу окупованого Криму. Також не буде вступу України до НАТО.

Джерело: Fox News