Разбомблённый драмтеатр в Мариуполе. Фото:

https://racurs.ua/n208572-sbu-soobschila-o-podozrenii-generalu-rf-prikazavshemu-razbombit-mariupol.html

Ракурс

Генерал-лейтенант Микола Гостєв отримав підозру від СБУ.

Співробітники спецслужби зібрали нову доказову базу на командувача 4-ї армії військово-повітряних сил Південного військового округу РФ генерал-лейтенанта Миколу Гостєва. З’ясувалося, що це він у березні 2022 року фігурант наказав атакувати центр Маріуполя з повітря. Про це прес-центр Служби безпеки України 19 серпня повідомив у Telegram.

Виконували злочинний наказ 10 бойових літаків: винищувачі Су-30СМ (М2) та фронтові бомбардувальники Су-24М. Вони скинули фугасні авіабомби ФАБ-500 на драмтеатр, будівлю пологового відділення міської лікарні № 3 та житлові будинки.

Слідчі вже заочно повідомили Гостєву про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини, поєднані з умисним вбивством, вчинені за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 15 квітня в місті Балашиха Московської області РФ вибухнув автомобіль біля житлового будинку. Внаслідок цього загинув начальник Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил Росії генерал-майор Ярослав Москалик.