Пожар в Одесской области.

Одеська область зазнала масованого російського обстрілу з повітря.

Внаслідок влучань ворожих дронів-камікадзе типу «Шахед» спалахнула масштабна пожежа на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури. Наразі відомо про одного постраждалого. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

До участі з ліквідації наслідків російської атаки залучалися 54 рятувальники та 16 одиниць техніки. Для гасіння пожежі підігнали й пожежний потяг «Укрзалізниці».

В Ізмаїльській районній державній адміністрації поінформували, що попри активну роботу української ППО, були влучання. Російська атака пошкодила припортову інфраструктуру. Внаcлiдок атаки постраждала одна людина, їй надають медичну допомогу.

Нагадаємо, російська окупаційна армія вночі 20 серпня завдала масованого удару по приватному сектору в Охтирській громаді Сумщини. Унаслідок атаки поранення отримали 12 осіб. Серед постраждалих — двоє дітей.

Влучання дронів-камікадзе призвело до пошкодження багатоквартирного будинка, 13 приватних осель, господарчої споруди й гаража.