Руйнування в Охтирці. Фото: Нацполіція

«Шахеди» масовано атакували приватний сектор Охтирки — 12 поранених

20 сер 2025, 08:24
999

Армія РФ завдала масованого удару по Охтирці на Сумщині.

У ніч на 20 серпня ворожі дрони-камікадзе били по приватному сектору міста. На місці влучань виникли пожежі. Про це голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров 20 серпня повідомив у Telegram.

Як поінформували в Національній поліції, цей цинічний обстріл вкотре був спрямований проти мирного населення. Унаслідок атаки поранення отримали 12 осіб. Серед постраждалих — двоє дітей.

Влучання дронів-камікадзе призвело до пошкодження багатоквартирного будинка, 13 приватних осель, господарчої споруди й гаража.

Руйнування в Охтирці. Фото: Нацполіція

Руйнування в Охтирці. Фото: Нацполіція

Руйнування в Охтирці. Фото: Нацполіція

Руйнування в Охтирці. Фото: Нацполіція

Руйнування в Охтирці. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, 19 серпня окупанти дронами атакували об'єкт цивільної інфраструктури на Чернігівщині. Внаслідок ворожої атаки загинув 45-річний чоловік, а понад 30 тис. абонентів залишилися без світла.

