Руйнування в Охтирці. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n208579-shahedy-masovano-atakuvaly-pryvatnyy-sektor-ohtyrky-12-poranenyh.html

Ракурс

Армія РФ завдала масованого удару по Охтирці на Сумщині.

У ніч на 20 серпня ворожі дрони-камікадзе били по приватному сектору міста. На місці влучань виникли пожежі. Про це голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров 20 серпня повідомив у Telegram.

Як поінформували в Національній поліції, цей цинічний обстріл вкотре був спрямований проти мирного населення. Унаслідок атаки поранення отримали 12 осіб. Серед постраждалих — двоє дітей.

Влучання дронів-камікадзе призвело до пошкодження багатоквартирного будинка, 13 приватних осель, господарчої споруди й гаража.

Нагадаємо, 19 серпня окупанти дронами атакували об'єкт цивільної інфраструктури на Чернігівщині. Внаслідок ворожої атаки загинув 45-річний чоловік, а понад 30 тис. абонентів залишилися без світла.