Рашисти 19 серпня атакували цивільну інфраструктуру Чернігівщини, фото: ДСНС
Російські загарбники сьогодні, 19 серпня, завдали удару БПЛА по об'єкту цивільної інфраструктури на Ніжинщині.
Внаслідок ворожої атаки загинув 45-річний чоловік, повідомляє прес-служба ДСНС.
Також на місці виникла пожежа. Рятувальники оперативно приборкали займання, — розповіли у відомстві.
АТ «Чернігівобленерго» повідомляє про пошкодження енергетичного обладнання внаслідок сьогоднішніх російських обстрілів на Ніжинщині.
Зранку без електропостачання опинилося понад 30 тисяч абонентів, — розповіли у компанії. — Енергетики вже заживили об'єкти соціальної інфраструктури і розробили схему заживлення побутових споживачів. Ця схема буде реалізована, щойно дозволить безпекова ситуація.
