Рашисти 19 серпня атакували цивільну інфраструктуру Чернігівщини, фото: ДСНС

Рашисти атакували інфраструктуру Чернігівщини — загинула людина, 30 тис. абонентів без світла

19 сер 2025, 14:50
999

Російські загарбники сьогодні, 19 серпня, завдали удару БПЛА по об'єкту цивільної інфраструктури на Ніжинщині.

Внаслідок ворожої атаки загинув 45-річний чоловік, повідомляє прес-служба ДСНС.

Також на місці виникла пожежа. Рятувальники оперативно приборкали займання, — розповіли у відомстві.

АТ «Чернігівобленерго» повідомляє про пошкодження енергетичного обладнання внаслідок сьогоднішніх російських обстрілів на Ніжинщині.

Зранку без електропостачання опинилося понад 30 тисяч абонентів, — розповіли у компанії. — Енергетики вже заживили об'єкти соціальної інфраструктури і розробили схему заживлення побутових споживачів. Ця схема буде реалізована, щойно дозволить безпекова ситуація.

Джерело: Ракурс


