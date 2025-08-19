Новости
Рашисты 19 августа атаковали гражданскую инфраструктуру Черниговщины, фото: ГСЧС

Рашисты атаковали инфраструктуру Черниговщины — погиб человек, 30 тыс. абонентов без света

19 авг 2025, 14:50
Російські загарбники сьогодні, 19 серпня, завдали удару БПЛА по об'єкту цивільної інфраструктури на Ніжинщині.

Внаслідок ворожої атаки загинув 45-річний чоловік, повідомляє прес-служба ДСНС.

Також на місці виникла пожежа. Рятувальники оперативно приборкали займання, — розповіли у відомстві.

АТ «Чернігівобленерго» повідомляє про пошкодження енергетичного обладнання внаслідок сьогоднішніх російських обстрілів на Ніжинщині.

Зранку без електропостачання опинилося понад 30 тисяч абонентів, — розповіли у компанії. — Енергетики вже заживили об'єкти соціальної інфраструктури і розробили схему заживлення побутових споживачів. Ця схема буде реалізована, щойно дозволить безпекова ситуація.

Источник: Ракурс


