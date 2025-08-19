Рашисты 19 августа атаковали гражданскую инфраструктуру Черниговщины, фото: ГСЧС

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 19 серпня, завдали удару БПЛА по об'єкту цивільної інфраструктури на Ніжинщині.

Внаслідок ворожої атаки загинув 45-річний чоловік, повідомляє прес-служба ДСНС.

Також на місці виникла пожежа. Рятувальники оперативно приборкали займання, — розповіли у відомстві.

АТ «Чернігівобленерго» повідомляє про пошкодження енергетичного обладнання внаслідок сьогоднішніх російських обстрілів на Ніжинщині.