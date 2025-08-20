Неизвестный предмет упал с неба и взорвался в Польше. Фото:

https://racurs.ua/n208588-neizvestnyy-predmet-upal-s-neba-i-vzorvalsya-v-polshe.html

Ракурс

Вибух прогримів на території Польщі у ніч на 20 серпня.

Неподалік міста Осіни в Люблінському воєводстві на кукурудзяному полі впав та вибухнув невідомий предмет. Місцеві жителі повідомили в поліцію про вибух і заявили, що бачили спалах. Про це повідомив телеканал RMF 24.

Інформація про постраждалих відсутня. Однак вибухова хвиля розбила вікна у кількох будинках. Наразі поліцейські охороняють території, де впав предмет.

Телеканал Łuków.TV, посилаючись на своїх кореспондентів, поінформував, що «ситуація на місці події дуже серйозна». На місці вибуху утворилася воронка, а серед уламків було знайшли предмет, схожий на пропелер.

Мене розбудив сильний вибух, від якого затряслися шибки у вікнах. Я виглянув на вулицю, але нічого не побачив. Лише вранці я помітив фари поліцейських машин, — зазначив один із очевидців.

Нагадаємо, у липні ймовірні уламки безпілотника виявили на пляжі румунського курорту Ефоріє-Суд. На місце події працювали співробітники бригади по боротьбі з тероризмом.

Джерела: RMF 24, Łuków.TV