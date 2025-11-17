Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Железнодорожные пути повреждены взрывом в Польше, фото: Marcin Kierwiński

В Польше подорвали железнодорожные пути, по которым поставляется помощь Украине — Туск (ФОТО)

17 ноя 2025, 12:30
999

У Польщі на залізничній колії на відтинку Варшава-Люблін в місцевості Міка вибуховим пристроєм пошкоджено залізничну колію.

Про це сьогодні, 17 листопада, на своїй сторінці у соцмережі X повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

На жаль, найгірші припущення підтвердилися. На маршруті Варшава-Люблін (село Міка) стався акт диверсії. Вибух вибухового пристрою зруйнував залізничну колію, — зазначив Туск.

На місці працюють служби та прокуратура. На тому ж маршруті, ближче до Любліна, також було виявлено пошкодження, — додав він.

Туск наголошує, що підрив залізничної колії на маршруті Варшава-Люблін є «безпрецедентним актом диверсії, спрямованим проти безпеки Польщі та її громадян». «Триває розслідування. Як і в попередніх випадках такого типу, ми знайдемо винних, незалежно від того, хто їх підбурює", — наголосив прем'єр Польщі.

Туск додав, що цей маршрут також має вирішальне значення для доставки допомоги Україні.

Залізничну колію пошкодив вибух у Польщі, фото: Marcin Kierwiński

Залізничну колію пошкодив вибух у Польщі, фото: Tomasz Siemoniak

Залізничну колію пошкодив вибух у Польщі, фото: Tomasz Siemoniak

Залізничну колію пошкодив вибух у Польщі, фото: Дональд Туск

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров