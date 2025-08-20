Новая функция появилась в «Резерв+», фото: Google Play

Ракурс

У застосунку «Резерв+" з’явилася можливість сплатити штраф за ще одне порушення правил/порядку військового обліку — непостановку на військовий облік за новою адресою після зміни місця проживання.

Про це сьогодні, 20 серпня, повідомила прес-служба Міноборони.

Алгоритм дій для сплати штрафк такий:

завантажити «Резерв+";

перейти до розділу «Штрафи онлайн» і подати заяву про визнання порушення;

протягом трьох днів ТЦК має розглянути заяву і надіслати постанову. Після цього зʼявляється можливість сплатити штраф у розмірі 8 тис. 500 грн — 50% від повної суми. На сплату є 20 днів.

Якщо не зробити це впродовж 20 днів, доведеться сплатити повну суму — 17 000 грн. У разі несплати протягом наступних 20 днів штраф подвоюється і становитиме 34 000 грн, — наголошують у Міноборони.

Якщо ігнорувати штраф з моменту рішення про його винесення (40 днів), справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до Єдиного реєстру боржників, — додають у відомстві.

Зазначається, що після сплати штрафу червона стрічка в застосунку з попередженням про порушення зникне.

Сплата штрафу дозволяє закрити відповідне порушення, але не скасовує обов’язку виконувати вимоги військового обліку, — наголошують в Міноборони.

У міністерстві зазначають, що до кінця серпня в «Резерв+" планують додати всі інші види порушень правил військового обліку, за які можна буде сплатити штраф.