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Новый вид отсрочки стал доступен в приложении «Резерв+». Фото:

Новый вид отсрочки стал доступен в приложении «Резерв+"

27 мар 2025, 12:24
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Оформити відстрочку від мобілізації для людей з інвалідністю можна онлайн.

В Україні стали доступні відстрочки для людей з інвалідністю, які можна оформити у мобільному застосунку «Резерв+". Це можуть зробити громадяни, дані про яких є в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери. Про це Міністерство оборони 27 березня повідомило у Telegram.

Для оформлення відстрочки не знадобиться багато часу. Потрібно лише натиснути на три крапки на головному екрані програми «Резерв+", далі обрати пункт Подати запит на відстрочку, а потім обрати відповідну категорію — в даному випадку Людина з інвалідністю. Після цього з’явиться повідомлення з результатом обробки запиту.

У Міноборони додали, що якщо дані відсутні у державних реєстрах, то потрібно звернутися до Управління соціального захисту населення за місцем проживання.

Нагадаємо, на початку березня електронні направлення на ВЛК у «Резерв+" стали доступні всім військовозобов’язаним та містять дату прибуття на медогляд. Для цього необхідно лише оформити запит у застосунку.

Источник: Ракурс


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